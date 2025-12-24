Кавелашвили: Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном содействует прочному миру в регионе

24.12.2025 22:46





Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.



Как передает Report, в письме говорится: "Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.



Позвольте от имени грузинского народа и от своего имени выразить Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.



Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла прочного мира, стабильности и весомых успехов, что является наглядным свидетельством Вашей дальновидности и самоотверженного служения на благо народа Азербайджана. Верю, что под Вашим руководством Азербайджан станет еще сильнее как внутри страны, так и на международной арене.



Уверен, что образцовые дружеские отношения и прочное стратегическое партнерство между нашими народами будут укрепляться и расширяться и в предстоящие годы. Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном играет роль краеугольного камня не только в развитии двусторонних связей, но и в содействии углублению региональной интеграции, прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.



Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в высшей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – прочного мира и процветания".





