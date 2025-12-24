«Кобахидзе выступил с новым ложным обещанием и реальной угрозой для бизнеса» — Саломе Зурабишвили

24.12.2025 23:11





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на заявление премьер-министра правительства «Мечты» Ираклия Кобахидзе, который объявил о регулировании цен на продукты питания в стране.



По словам Саломе Зурабишвили, кроме России нет ни одной страны, где спецслужбы отвечают за контроль над супермаркетами, и поднятие этого вопроса свидетельствует о том, что «Грузинская Мечта» пытается замять дело бывшего главы ССБ Григола Лилиашвили.



«Режим не может убедить народ, да и даже своих сторонников, что Лилуашвили не был одним из них, а якобы принадлежал к оппозиции и даже финансировал их!



Поэтому возникла необходимость отвлечь внимание разгневанных старонников Грузинской Мечты и озадаченных простых граждан!



А что может быть более примечательным в этот праздничный сезон, чем непомерный рост цен на продукты питания! И вот появляется Кобахидзе с новым ложным обещанием (контроль над ценами) и реальной угрозой, на этот раз направленной на крупные и мелкие предприятия!



Вдруг они обнаружили, что за последние несколько лет так называемого «беспрецедентного экономического роста» произошел столь же беспрецедентный рост цен!!!!



И в то же время обнаружили, что это не вина экономического спада в стране и не потому, что в течение 13 лет у страны не было ни видения, ни политики, ориентированной на национальные интересы и благосостояние народа, И не тому, что монопольные компании по импорту и экспорту во всех секторах, а также сети супермаркетов были и остаются в руках «Грузинской мечты» или людей, связанных с ней!



Эти люди не несут ответственности ни за что! ...ни за разгул коррупции в своей команде, ни за свою некомпетентность, ни за содействие коррумпированным иностранным инвесторам, действующим в иностранных интересах в сговоре с ними... в обмен на откаты».



Нет, видимо, во всем виноваты вы и я, и те, кто не «возвращает деньги» вовремя, когда Кобахидзе укажет пальцем на СБУ и начнется новая серия арестов!



Между тем, давайте не будем забывать: «Экономика страны бурлит!»



Я не могу придумать страну (кроме России), где вопрос контроля над ценами и надзора за рынком напрямую поручен ФСБ, и я не слышал о премьер-министре, который бы определял повестку дня парламента и объявлял о создании следственной комиссии вместо спикера парламента. (Какие депутаты будут обсуждать экономику, а не только свои собственные доходы, еще предстоит определить)!



Одним словом, в монастыре царит хаос... как муха в банке, порхающая из одного угла в другой; они сами уже не могут понять, чем нам угрожают, и не знают, кого арестовывать и по каким обвинениям.



Между тем недовольство растет с каждым днем», — пишет Саломе Зурабишвили.



Напомним, что сегодня премьер-министр правительства «Грузинской Мечты» заявил, что цены на продукты питания в Грузии значительно выше по сравнению с европейскими странами, и призвал правоохранительные органы расследовать, нет ли признаков преступности в повышении цен. Он также попросил парламент создать следственную комиссию.





