|
|
|
Кобахидзе: Поздравляю всех наших сограждан с Рождеством, которые отмечают этот праздник 25 декабря
25.12.2025 10:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет с Рождеством граждан, которые отмечают праздник 25 декабря.
«Поздравляю всех наших сограждан, которые отмечают Рождество 25 декабря.
Разделяю их радость и желаю каждому из них добра и счастья», — говорится в поздравлении Ираклия Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна