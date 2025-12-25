Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Поздравляю всех наших сограждан с Рождеством, которые отмечают этот праздник 25 декабря


25.12.2025   10:28


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет с Рождеством граждан, которые отмечают праздник 25 декабря.

«Поздравляю всех наших сограждан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

Разделяю их радость и желаю каждому из них добра и счастья», — говорится в поздравлении Ираклия Кобахидзе.


