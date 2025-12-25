Кобахидзе: Поздравляю всех наших сограждан с Рождеством, которые отмечают этот праздник 25 декабря

25.12.2025 10:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет с Рождеством граждан, которые отмечают праздник 25 декабря.



«Поздравляю всех наших сограждан, которые отмечают Рождество 25 декабря.



Разделяю их радость и желаю каждому из них добра и счастья», — говорится в поздравлении Ираклия Кобахидзе.





