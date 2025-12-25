Агентство по делам ВПЛ приобретет дома для почти 800 семей

Агентство по делам вынужденно перемещённых лиц приобретёт жильё для около 800 семей переселенцев. По информации Министерства здравоохранения, список указанных семей уже опубликован на сайте агентства.



«Важно отметить, что программа приобретения жилья в последнее время приобрела особый масштаб и в текущем году достигла рекордного показателя — в 2025 году агентство приобрело жильё почти для 3 000 семей переселенцев.



Семьям переселенцев предоставляется шестимесячный срок, в течение которого они могут самостоятельно выбрать жильё в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на покупку жилья, определяется с учётом численности семьи», — отмечают в Министерстве здравоохранения.



По их информации, программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство в целом обеспечило жильём более 13 000 семей переселенцев.



Как заявляют в Министерстве здравоохранения, в рамках программы приобретения жилья расселение семей переселенцев и в дальнейшем будет продолжаться в активном режиме.







