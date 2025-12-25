Омбудсмен Грузии оспорит конституционность ряда новых статей

25.12.2025 11:41





Народный защитник Грузии намерен оспорить целый ряд статей, принятых парламентом за последний год. В эфире Общественного вещателя Леван Иоселиани заявил, что с этой целью офис омбудсмена подаст иск в Конституционный суд:



«Те изменения, которые были осуществлены за последний год, вносились в законодательство в два этапа. В обоих случаях я запрашивал заключение БДИПЧ/ОБСЕ. В обоих случаях пакет изменений был направлен, и они оценили эти изменения негативно. Существует целый ряд обоснований, почему эти изменения ограничивают права человека в определённых направлениях.



Что касается уведомления (МВД перед проведением акции), соответствующая норма существует в Конституции, это не новшество. Однако важно, чтобы по своему содержанию она не стала обязательной, похожей на разрешительную процедуру, что само по себе противоречит Конституции. Кроме того, существует решение Конституционного суда, согласно которому это не должно означать разрешительного обязательства для участников акции, которые, к примеру, проводят спонтанный протест.



Я хочу, чтобы общество знало, что мы основательно работаем над анализом изменений, принятых в последнее время. Начиная с запрета на ношение масок и заканчивая другими типами изменений, внесённых в законодательство.



То, что гарантировано Конституцией, разумеется, по логике ничто не должно быть затронуто. Другой вопрос – как государство решает вмешиваться в свободу выражения и применять принятый закон. Если есть достаточное количество людей, они, безусловно, обладают полной легитимностью перекрывать как пешеходную, так и транспортную часть дороги. Но если такого количества нет, у небольшой группы такой легитимности не имеется.



Законодательство не может конкретно определить количество – это очень условно. Для перекрытия одной улицы может быть достаточно 500 человек, а для другой это число может ничего не значить. Всё зависит от конкретного места, количества людей и среды, в которой проходит протест. Главный принцип заключается в том, что людям не должна ограничиваться возможность выражения протеста.



Например, запрет на ношение масок я не считаю правильным. Когда законодательство полностью запрещает ношение любых масок в условиях мирного собрания, я считаю это несоразмерной санкцией по отношению к праву на собрание. И в целом нелогично, как можно запретить человеку носить маску, если она ему необходима. Речь идёт не только о здоровье, для кого-то маска является религиозным атрибутом.



Работа продолжается и, вероятно, в этом году мы не успеем, хотя возможно и успеем, но мы представим конституционный иск, которым будет оспорен целый ряд статей, принятых парламентом за последний год. Речь идёт не только об изменениях в законе о собраниях и манифестациях, но и, как вы знаете, о росте штрафов, а также о введении безальтернативного административного ареста.



Именно в вопросе пропорциональности и соразмерности мы видим проблему: применение безальтернативного лишения свободы, последующее прямое введение уголовного наказания. Поэтому мы считаем, что именно эта часть должна быть оспорена в Конституционном суде, и полагаем, что суд должен обсудить соразмерность этих наказаний. Мы сделаем максимум возможного для того, чтобы эти изменения были приведены в соответствие с международными стандартами.



Подготовка этого иска завершится в течение нескольких дней, и если не в этом году, то в начале следующего года он будет подан в Конституционный суд Грузии», — заявил Леван Иоселиани.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





