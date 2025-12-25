Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: В Грузии завершён проект модернизации железной дороги


25.12.2025   11:48


В Грузии завершён масштабный проект модернизации «Грузинской железной дороги», реализация которого началась ещё в 2011 году, неоднократно откладывалась и сопровождалась рядом технических и организационных трудностей.

Об официальном завершении проекта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на торжественной церемонии в селе Квишхети. По его словам, это не просто инфраструктурное обновление, а «чёткий политический и стратегический выбор, который Грузия сделала ради своего будущего, экономической устойчивости и достойного места в глобальных процессах».

Глава правительства «Грузинской мечты» подчеркнул, что «железная дорога сегодня переходит на новый этап развития, отвечающий вызовам XXI века, современным технологическим стандартам и новой реальности мировой торговли».

Согласно информации, опубликованной на сайте «Грузинской железной дороги», в рамках проекта построен новый железнодорожный участок протяжённостью 38 км и реконструировано 23 км существующей линии. Проведённые на Рикотском перевале работы позволят увеличить пропускную способность магистрали, повысить скорость движения пассажирских и грузовых поездов, а также сократить операционные расходы.

Работы на участке выполняла китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd.


