Махашвили: Факт, что в плане цен на продукты питания что-то неправильно

25.12.2025 16:03





Абсолютно никто не доволен ценами. Факт, что что-то неправильно - если выявится, что бизнес сознательно, монополистически осуществлял картельные сделки из-за своих узких бизнес-интересов, но в ущерб интересам населения, конечно, будут соответствующие решения, - заявил журналистам председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили.



По его словам, все детали выяснятся в ходе парламентского изучения.



«Обещаем обществу, что будет изучен каждый компонент. Если выявится, что бизнес сознательно, монополистически осуществлял картельные сделки из-за своих узких бизнес-интересов, но в ущерб интересам населения, конечно, будут соответствующие решения. Решения будут не для давления, закрытия бизнеса или шантажа, а для того, чтобы, с одной стороны, бизнес вел свою деятельность и получал прибыль, но с другой, чтобы бремя не ложилось на население из-за того, что у бизнеса есть возможность полностью контролировать продовольственное направление.



Факт один, абсолютно никто не доволен ценами. Очевидно, что что-то неправильно, есть проблемы, и поэтому каждое направление нуждается в изучении. Как видно, были значительные пробелы, нарушения со стороны отдельных должностных лиц. Если бы они работали исправно, добросовестно, возможно, этих проблем не возникло бы», - заявил Махашвили.



Кроме того, он откликнулся на оценки оппозиции, что высокие цены на продукты питания обусловлены налоговой политикой, и отметил, что это совершенно абсурдное утверждение.



По его словам, в части налоговой политики с 2005 года ничего не изменилось, но проблема цен все-таки есть.



Как отмечает Махашвили, на данном этапе никаких изменений в части налоговой политики не планируется.





