Бюджет столицы на 2026 год составит 2,2 миллиарда лари

25.12.2025 16:30





Бюджет столицы на 2026 год составит 2,2 миллиарда лари — на 210 миллионов лари больше, чем в 2025 году. Основа бюджета — собственные доходы Тбилиси (1,53 миллиарда лари) и трансферы из госбюджета (630 миллионов лари), сообщила мэрия 23 декабря.



Грядущие траты. Приоритетные направления, по информации мэрии, — инфраструктура и здравоохранение. На инфраструктуру в 2026 году заложено 573 миллиона лари (26 % от бюджета), на социальные и медицинские расходы — 602 миллиона лари (27 %), что на 68 миллионов лари больше, чем годом ранее.



Среди проектов мэрии в 2026 году такие:



▪️ проектирование и строительство трамвайной линии;

▪️ проектирование и строительство канатной дороги, соединяющей Самгори и Вазисубани;

▪️ полная реконструкция проспекта Руставели;

▪️ строительство новых мостов и обновление существующей инфраструктуры;

▪️ развитие спортивных комплексов и зон отдыха; благоустройство/реконструкция площадей и парков;

▪️ совершенствование систем управления отходами;

▪️ реконструкция полей для регби;

▪️ реконструкция фонтанного каскада в парке Ваке;

▪️ строительство четырех детских садов;

▪️ ремонт Шахматного дворца;

▪️ ремонт Спортивного центра фигурного катания;

▪️ ремонт дорог и улиц.





