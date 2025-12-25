|
Бюджет столицы на 2026 год составит 2,2 миллиарда лари
25.12.2025 16:30
Бюджет столицы на 2026 год составит 2,2 миллиарда лари — на 210 миллионов лари больше, чем в 2025 году. Основа бюджета — собственные доходы Тбилиси (1,53 миллиарда лари) и трансферы из госбюджета (630 миллионов лари), сообщила мэрия 23 декабря.
Грядущие траты. Приоритетные направления, по информации мэрии, — инфраструктура и здравоохранение. На инфраструктуру в 2026 году заложено 573 миллиона лари (26 % от бюджета), на социальные и медицинские расходы — 602 миллиона лари (27 %), что на 68 миллионов лари больше, чем годом ранее.
Среди проектов мэрии в 2026 году такие:
▪️ проектирование и строительство трамвайной линии;
▪️ проектирование и строительство канатной дороги, соединяющей Самгори и Вазисубани;
▪️ полная реконструкция проспекта Руставели;
▪️ строительство новых мостов и обновление существующей инфраструктуры;
▪️ развитие спортивных комплексов и зон отдыха; благоустройство/реконструкция площадей и парков;
▪️ совершенствование систем управления отходами;
▪️ реконструкция полей для регби;
▪️ реконструкция фонтанного каскада в парке Ваке;
▪️ строительство четырех детских садов;
▪️ ремонт Шахматного дворца;
▪️ ремонт Спортивного центра фигурного катания;
▪️ ремонт дорог и улиц.
