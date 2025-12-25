Каладзе: Урегулирование цен на продукты питания является одним из приоритетов государства

25.12.2025 16:52





Регулирование цен очень важно - если понаблюдаете за их [оппозиции] действиями, они сопротивляются всему, что происходит в стране хорошего, противостоят каждому шагу, который страна делает вперед! - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление премьера о высоких ценах на продукты питания.



Как отметил Каладзе, урегулирование цен на продукты питания является одним из приоритетов государства, и этот вопрос будет урегулирован очень скоро.



«Думаю, очень важно регулирование цен на продукты питания, о которых говорил премьер-министр. Если сравнивать, то в Грузии цены на конкретные продукты намного выше, чем, например, в европейских странах, чего быть не должно. Соответственно, это необходимо урегулировать, потому что это напрямую отражается на населении нашей страны, отражается на людях, которые сегодня больше всего нуждаются и им нужна поддержка. Урегулирование этого является одним из приоритетов государства, и этот вопрос будет урегулирован очень скоро. Давайте дождемся исследования, чтобы выяснить, с чем мы имеем дело, почему цены так сильно различаются. Я надеюсь, что все будет урегулировано», - сказал Каха Каладзе.



Что касается оценок представителей оппозиции по этому вопросу, то, по словам Кахи Каладзе, оппозиция сопротивляется всему хорошему, что происходит в стране.



«Если посмотреть на их действия, они противостоят всему, что происходит в стране хорошее, сопротивляются каждому шагу страны вперед. Напротив, бегают и делают все, чтобы помешать стране, хотя бы на пути европейской интеграции, требуя отмены соглашения об ассоциации и санкций против страны. Они этого не скрывают, они открыто говорят и гордятся, что борются со страной», - заявил Каладзе.





