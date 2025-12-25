«Гахария за Грузию» подключится к работе специальной комиссии по изучению продуктовых цен

Партия «Гахария за Грузию» подключится к работе специальной комиссии, которую парламент планирует создать для изучения вопроса цен на продукты питания. Об этом заявил один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Леван Гогичаишвили в эфире программы «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, вопрос цен на продукты питания важен, однако расследование, начатое Службой государственной безопасности по этому вопросу, он назвал «смешным».



«Мы будем работать в этой комиссии. Как устанавливаются цены на продукты питания, топливо, какая ставка на кредиты, или кто является импортером электроэнергии в этой стране, или кто импортирует газ, или пшеницу, или даже как устанавливается цена хлеба, каков НДС, где закупают продукты, которые затем завозят в Грузию, сколько платят там и затем какова стоимость импорта - эти вопросы существуют, мы будем задавать их в ходе работы комиссии. Мы не дадим возможности властям, чтобы один сетевой маркет правительство и СГБ использовал для потопления другого сетевого маркета. К сожалению, у общественности нет доверия к СГБ, ведомство стало репрессивным орудием. Цены выросли до безумия. Например, со следующего года вырастет цена на электроэнергию, и почему в стране параллельно не должна увеличиться минимальная зарплата? Нами представлен по этому вопросу проект закона, и парламент может обсудить и проголосовать. Заявляют, что бюджет увеличивается, почему бы за счет этого увеличенного бюджета не повысить пенсии пенсионерам на 200 или хоть на 100 лари? Несмотря на то, что пенсии, естественно, растут, поскольку это привязано к инфляции, почему бы нам не пойти дальше и не увеличить пенсии на 100 или 200 лари? Для этого нужны несколько миллиардов, возможность которых у бюджета есть», - сказал Леван Гогичаишвили.



По его словам, анонсированные процессы, касающиеся цен на продукты питания, «не должны оставаться попыткой оказать воздействие на деловых людей».





