|
|
|
Кобахидзе Еврсооюзу: Что посеешь, то и пожнешь
25.12.2025 19:17
«Есть такое выражение: что посеешь, то и пожнёшь. То, что делал Евросоюз и как он нарушал стандарты международного права, точно так же вернулось к нему бумерангом», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе задали вопрос о визовых ограничениях, введённых Государственным департаментом США в отношении бывшего еврокомиссара и ещё нескольких лиц, а также о заявлении Каи Каллас по этому поводу.
По словам Кобахидзе, неправильная практика Евросоюза теперь обернулась против него самого.
«Конечно, это была неправильная практика, однако сейчас эта неправильная практика вернулась к Евросоюзу, что для нас очень интересно. Когда мы слушаем возмущённые заявления представителей ЕС по этому поводу, это также представляет для нас большой интерес», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя введение визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и ещё четырёх европейцев, заявила: «Решение США ввести ограничения на поездки для граждан и должностных лиц Европы является неприемлемым и представляет собой попытку посягательства на наш суверенитет».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна