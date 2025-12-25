Кобахидзе Еврсооюзу: Что посеешь, то и пожнешь

25.12.2025 19:17





«Есть такое выражение: что посеешь, то и пожнёшь. То, что делал Евросоюз и как он нарушал стандарты международного права, точно так же вернулось к нему бумерангом», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе задали вопрос о визовых ограничениях, введённых Государственным департаментом США в отношении бывшего еврокомиссара и ещё нескольких лиц, а также о заявлении Каи Каллас по этому поводу.



По словам Кобахидзе, неправильная практика Евросоюза теперь обернулась против него самого.



«Конечно, это была неправильная практика, однако сейчас эта неправильная практика вернулась к Евросоюзу, что для нас очень интересно. Когда мы слушаем возмущённые заявления представителей ЕС по этому поводу, это также представляет для нас большой интерес», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя введение визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и ещё четырёх европейцев, заявила: «Решение США ввести ограничения на поездки для граждан и должностных лиц Европы является неприемлемым и представляет собой попытку посягательства на наш суверенитет».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





