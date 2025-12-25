Кобахидзе: Везде, где существует ресурс для снижения цен, он должен быть использован

«Как только мы анонсировали процесс, связанный с потребительскими ценами, практически 80% оппозиции встали на сторону высоких цен», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, там, где существует ресурс для снижения цен, он должен быть использован.



«Они даже не скрывают, что хотят максимально ухудшить положение общества — 80% оппозиции встали на сторону высоких цен. Они выступили с тысячей обвинений, будто мы собираемся вводить жёсткие ограничения и так далее. То, что мы намерены делать, — это углублённо разобраться в вопросе и обеспечить снижение цен везде, где для этого есть ресурсы», — заявил Кобахидзе.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также отметил в видеообращении, распространённом в связи с потребительскими ценами: «Мы будем активно работать с дистрибьюторскими компаниями и торговыми сетями, чтобы добиться снижения цен, и просим парламент создать парламентскую комиссию для оценки данного вопроса».





