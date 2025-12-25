Пенитенциарная служба опубликовала информацию о приёме передач для обвиняемых/осуждённых на праздники

25.12.2025 19:26





Приём передач во всех тюрьмах будет осуществляться:

• 29–30 декабря с 09:00 до 18:00,

• 31 декабря с 09:00 до 15:00.



Перечень продуктов питания:

• жареное или варёное мясо — до 3 кг;

• жареный поросёнок — не более 1 штуки;

• жареная или варёная курица — до 3 кг;

• сыр — до 3 кг;

• хачапури и лобиани — по 3 штуки;

• гозинаки — 500 г;

• огурцы и помидоры — по 2 кг;

• чурчхела — 5 штук.



Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Специальной пенитенциарной службы — 1500.





