|
|
|
Пенитенциарная служба опубликовала информацию о приёме передач для обвиняемых/осуждённых на праздники
25.12.2025 19:26
Пенитенциарная служба опубликовала информацию о приёме передач для обвиняемых/осуждённых на праздники.
Приём передач во всех тюрьмах будет осуществляться:
• 29–30 декабря с 09:00 до 18:00,
• 31 декабря с 09:00 до 15:00.
Перечень продуктов питания:
• жареное или варёное мясо — до 3 кг;
• жареный поросёнок — не более 1 штуки;
• жареная или варёная курица — до 3 кг;
• сыр — до 3 кг;
• хачапури и лобиани — по 3 штуки;
• гозинаки — 500 г;
• огурцы и помидоры — по 2 кг;
• чурчхела — 5 штук.
Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Специальной пенитенциарной службы — 1500.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна