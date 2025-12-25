Глава МИД: 2025-ый год для Грузии был успешным

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что 2025-ый год для Грузии был успешным. Министр отметила, что у властей «есть контакты со всеми, кто хочет иметь связь с Грузией, мы ничего не теряем».



Глава МИД отметила, что не встречалась с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и что у нее «нет большого желания встречаться» с одной из лидеров ЕС.



По ее словам, сегодня в Грузии мир, страна может иметь стабильное экономическое развитие и обсуждать с партнерами насущные проблемы.



«У нас есть контакты со всеми, кто хочет наладить отношения с Грузией, мы ничего не теряем. Мы боремся за защиту интересов страны и будем продолжать бороться», — заявила Бочоришвили.



Политик заявила, что власти поддерживают контакты с лидерами европейских стран.



«У нас коммуникация со многими. Я не встречалась с Кайей Каллас, и у меня нет особого желания встречаться. Принимаемые ею решения и то, насколько <именно> она их принимает, — это отдельный вопрос. Кому служат принимаемые ею решения. Спросите страны-члены ЕС, насколько они довольны действиями и решениями Кайи Каллас», — заключила Бочоришвили.





