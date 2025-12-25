|
|
|
Глава МИД: 2025-ый год для Грузии был успешным
25.12.2025 19:59
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что 2025-ый год для Грузии был успешным. Министр отметила, что у властей «есть контакты со всеми, кто хочет иметь связь с Грузией, мы ничего не теряем».
Глава МИД отметила, что не встречалась с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и что у нее «нет большого желания встречаться» с одной из лидеров ЕС.
По ее словам, сегодня в Грузии мир, страна может иметь стабильное экономическое развитие и обсуждать с партнерами насущные проблемы.
«У нас есть контакты со всеми, кто хочет наладить отношения с Грузией, мы ничего не теряем. Мы боремся за защиту интересов страны и будем продолжать бороться», — заявила Бочоришвили.
Политик заявила, что власти поддерживают контакты с лидерами европейских стран.
«У нас коммуникация со многими. Я не встречалась с Кайей Каллас, и у меня нет особого желания встречаться. Принимаемые ею решения и то, насколько <именно> она их принимает, — это отдельный вопрос. Кому служат принимаемые ею решения. Спросите страны-члены ЕС, насколько они довольны действиями и решениями Кайи Каллас», — заключила Бочоришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна