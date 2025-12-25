Кобахидзе исключил влияние НДС на рост цен на продукты в Грузии

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе исключает, что причиной высоких цен на продукты питания в стране является действующая ставка по НДС.



«НДС составляет 18%, а наценка – 86%. Надо учитывать еще и то, что НДС из бюджета в конечном счете все равно достается людям, в отличие от той наценки, которую накладывают дистрибьюторы и соответствующие сети супермаркетов. Это необходимо учитывать. Когда в условиях 86-процентной наценки говорят о 18-процентном НДС, это, конечно, вызывает улыбку», – сказал Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о возможности уменьшения НДС.



Премьер считает, что для снижения цен на продукты правительство должно работать с дистрибьюторскими компаниями и с сетевыми супермаркетами. При этом он подчеркнул, что никогда прежде данный вопрос с бизнесом не обсуждал, в том числе на закрытых встречах.



Оппозицию, которая говорит о рисках давления на бизнес, Кобахидзе обвинил в «потворствовании высоким ценам» и желании «ухудшить положение общества».



Накануне Кобахидзе выступил с обращением, пообещав «разобраться» с высокими ценами на продовольствие. По результатам правительственного исследования выяснилось, что многие базовые продукты в грузинских сетевых магазинах стоят на 50-180% дороже, чем, например, во Франции. Кобахидзе допустил, что причиной мог стать сговор дистрибьюторов и торговых сетей. Он поручил правоохранительным органам проверить рынок на наличие признаков уголовных правонарушений. Премьер также призвал парламент создать специальную следственную комиссию.



