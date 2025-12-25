Экс-министр обороны Грузии назвал обвинения в коррупции «абсурдными», заявив о подлоге

25.12.2025 20:14





Находящийся под следствием экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал «абсурдными» выдвинутые против него обвинения в коррупции и заявил о фабрикации доказательств дела. Соответствующее заявление он сделал в ходе очередного заседания в Тбилисском городском суде.



«Я даже не знаю, как комментировать это, настолько это абсурдно, однако то, что указала прокуратура, и вообще мое задержание произошло по одной причине: доказательства были косвенными, а показания – изменнеными. Я считаю, что ни в одной нормальной стране на эти показания вообще не обратили бы внимания – и не только суд, но и обвинение», – приводят СМИ слова экс-министра.



Бурчуладзе уверяет, что приобрел элитную недвижимость заграницей на законные доходы от продажи квартир в Тбилиси, категорически отрицая отмывание доходов.



Бурчуладзе задержали 11 сентября. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при закупке МРТ-аппарата для военного госпиталя. По делу также проходят бывший замминистра обороны Георгий Хаиндрава, экс-глава отдела закупок ведомства Владимир Гудушаури и зять Бурчуладзе Васил Мхеидзе. Следствие считает, что чиновники умышленно создали неконкурентную среду и завысили цену контракта на 1,3 млн лари.



Утверждается, что для сокрытия нелегальных доходов Бурчуладзе приобрел в Испании дом с земельным участком за 544 тыс. евро, оформил фиктивные кредитные соглашения и договоры о продаже недвижимости в Грузии.



Экс-министру обороны грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Приговора он дожидается за решеткой.



Бурчуладзе занимал пост министра обороны с 22 февраля 2021 по 8 февраля 2024 года. Он был членом правительства Ираклия Гарибашвили, который оставил премьерский пост на фоне обвинений СМИ в коррупции и в настоящее время также находится под следствием по делу об отмывании денег.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





