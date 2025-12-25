СГБ задержала экс-министра обороны Бачо Ахалая в связи с делом 4-го октября

25.12.2025 21:56





Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая.



Задержание Бачо Ахалая связано с событиями 4 октября.



Об этом стало известно на брифинге, состоявшемся в Службе государственной безопасности.



Как сообщили в СГБ, в ходе расследования было установлено, что событиями 4 октября Бачо Ахалая руководил посредством интернет-приложений.



До этого сотрудники правоохранительных органов находились в доме Бачо Ахалая.



«Как известно общественности, в производстве Службы государственной безопасности находится уголовное дело, касающееся факта приобретения и хранения в крупном размере оружия, боеприпасов и взрывных устройств параллельно с известными преступными событиями 4 октября. По данному делу в качестве обвиняемого фигурирует Бека Чулухадзе, при этом следствие работает как над связью этого факта с делом о попытке свержения государственной власти, так и над возможным соучастием в преступлении Бачаны Ахалая, Лаши Шергелашвили и других лиц. По делу проведено множество следственных действий, в том числе нам удалось с высоким стандартом достоверности, с точностью до минут и секунд, на основании идентифицирующих данных интернет-трафика установить телефонную интернет-связь между двумя лицами, осуществлённую посредством интернет-приложений мобильных телефонов.



После обработки специалистами информации, изъятой на основании судебных постановлений, было установлено, что во время преступных событий 4 октября руководство этими событиями посредством интернет-приложений осуществлял Бачана Ахалая, который являлся главным организатором данных событий в Грузии. Для большей наглядности для общества можем подробно разъяснить, что между уже обвиняемыми организаторами преступных событий 4 октября, их интернет-приложениями и IP-адресами (в данном случае так называемого “Wi-Fi”), зарегистрированными на имя Анны Надареишвили по её нынешнему месту жительства, с 21:00 28 сентября 2025 года и до момента их задержания состоялось множество телефонных интернет-коммуникаций посредством интернет-приложений. В частности, всего зафиксировано 343 интернет-сессии, из них: с Муртазом Зоделава — 157 раз, с Паатой Бурчуладзе — 110 раз, с Паатой Манджгаладзе — 29 раз, с Лашей Беридзе — 26 раз, с Ираклием Надирадзе — 21 раз.



При этом, параллельно с организацией уже хорошо известных обществу масштабных преступных действий, интернет-контакт между Муртазом Зоделава и IP-адресом, зарегистрированным на имя супруги Бачаны Ахалая Анны Надареишвили, непосредственно 4 октября в течение дня состоялся несколько раз, а именно: в 10 часов 20 минут; в 11 часов 35 минут; в 11 часов 47 минут; в 16 часов 02 минуты. В данном случае примечательно, что спустя 4 минуты после одного из таких интернет-контактов демонстранты начали шествие в направлении площади Свободы. Следующие интернет-сессии зафиксированы в 17 часов 51 минуту и в 18 часов 06 минут. Особо важно и даёт прочные основания для соответствующих выводов то, что последний контакт 4 октября Муртаза Зоделава с IP-адресом, зарегистрированным на имя Анны Надареишвили, был осуществлён за 9 минут до его и Пааты Бурчуладзе выступлений с призывами к насилию — в 18 часов 44 минуты 11 секунд.



В тот же день зафиксированы два телефонных интернет-контакта Пааты Бурчуладзе с IP-адресом, зарегистрированным на имя Анны Надареишвили: первый — в 9 часов 21 минуту, второй — в 17 часов 14 минут. Что касается Лаши Беридзе, то 4 октября днём у него имелась телефонная интернет-связь с Бачаной Ахалая в 10 часов 39 минут, 19 часов 20 минут, 19 часов 21 минуту, 19 часов 29 минут, 19 часов 32 минуты, 19 часов 34 минуты и 19 часов 41 минуту. В данном случае следует отметить, что указанные интернет-контакты совпадают с периодом после начала насильственного нападения на здание президентского дворца и особенно примечательны тем, что Лаша Беридзе в это время находился у президентского дворца и, соответственно, получал указания от Бачаны Ахалая.



Важно также отметить ещё одно обстоятельство: после того как из различных источников начало распространяться аудиозапись, которая, предположительно, отражала разговор между Бачаной Ахалая и Паатой Бурчуладзе о свержении власти, форма коммуникации с Муртазом Зоделава была изменена, после чего была зафиксирована активная интернет-связь между ним и интернет-приложениями мобильного телефона гражданина Звиада Гагуа. Первый такой контакт 4 октября через интернет-приложение состоялся в 20 часов 12 минут, последующие — в 21 час 09 минут, 21 час 15 минут, 21 час 23 минуты и 22 часа 08 минут. Гагуа, так же как Бачана Ахалая и Анна Надареишвили, был допрошен следствием, и все трое подтверждают, что Звиад Гагуа является близким другом семьи Ахалая и проживает вместе с ними в одном доме. В данном случае обосновано предположение, что телефонная интернет-связь осуществлялась не между Муртазом Зоделава и Звиадом Гагуа, а фактически между Муртазом Зоделава и Бачаной Ахалая. Из этих интернет-контактов особо примечателен контакт между мобильными приложениями Зоделава и Гагуа в 20 часов 12 минут 23 секунды, после которого спустя 3 минуты Муртаз Зоделава вновь вернулся на сцену, представил новый план и призвал демонстрантов направиться к центральному офису партии «Грузинская мечта».



Как видно из добытых доказательств, с полной достоверностью подтверждается личность главного организатора преступных событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами был задержан Бачана Ахалая. Задержанный и уголовное дело для объединения с другим уголовным делом по подследственности, для предъявления обвинения и проведения дальнейшего расследования будут переданы в Департамент центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел.



Что касается Анны Надареишвили, задержанной вместе с Бачаной Ахалая, принято решение об её освобождении из-под стражи. В дальнейшем следствие, на основании имеющихся или новых доказательств, будет рассматривать вопрос о том, принимала ли она в какой-либо форме участие в преступлении, совершённом её супругом. Данное решение в отношении Анны Надареишвили принято несмотря на то, что Бачана Ахалая полностью отказался давать какие-либо показания, в том числе у него была возможность ответить на вопрос — контактировал ли он с другими организаторами преступления единолично или в этом участвовала и его супруга Анна Надареишвили, чем он сам не исключил возможное соучастие своей супруги в совершении преступления», — заявили на брифинге в Службе государственной безопасности.



Бачо Ахалая 10 октября был опрошен в Департаменте центральной криминальной полиции в качестве свидетеля и для изъятия образца голоса в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с событиями 4 октября, произошедшими в Тбилиси. Опрос был связан с распространённой телефонной записью, на которой был зафиксирован разговор между Паатой Бурчуладзе и Бачо Ахалая.





