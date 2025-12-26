Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США опубликовали список задержанных иностранцев - среди них два грузина


26.12.2025   11:35


Министерство внутренней безопасности США опубликовало список иностранных граждан, задержанных за различные преступления, под названием «Худшие из худших». В их числе — двое граждан Грузии, осуждённых за продажу марихуаны и хранение наркотиков.

В эту электронную базу данных вошли иностранцы, задержанные иммиграционной службой за последние 11 месяцев. В основном это граждане стран Латинской Америки. В списке значатся 27 граждан Украины, 22 — Армении, три — Азербайджана, 18 — России и два — Беларуси.

В перечень также попали граждане стран — членов Евросоюза. Больше всего среди них румын — 85 человек. Также в списке есть граждане Франции, Польши, Португалии, Испании, Германии и Греции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна