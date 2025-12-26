США опубликовали список задержанных иностранцев - среди них два грузина

26.12.2025 11:35





Министерство внутренней безопасности США опубликовало список иностранных граждан, задержанных за различные преступления, под названием «Худшие из худших». В их числе — двое граждан Грузии, осуждённых за продажу марихуаны и хранение наркотиков.



В эту электронную базу данных вошли иностранцы, задержанные иммиграционной службой за последние 11 месяцев. В основном это граждане стран Латинской Америки. В списке значатся 27 граждан Украины, 22 — Армении, три — Азербайджана, 18 — России и два — Беларуси.



В перечень также попали граждане стран — членов Евросоюза. Больше всего среди них румын — 85 человек. Также в списке есть граждане Франции, Польши, Португалии, Испании, Германии и Греции.







