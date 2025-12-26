Кобахидзе обещает Грузии «спокойствие» в 2026-м с планами запрета оппозиции

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе полагает, что 2026 год будет спокойным для страны в политическом плане.



«Думаю, что в следующем году и в год после него у нас будет больше спокойствия с точки зрения внутренней политики. Тем более, что ни в следующем году, ни через год выборов не будет. Оппозиция крайне ослаблена», – заявил он в интервью «Имеди».



Он напомним, что правящая «Грузинская мечта» не отказалось от плана запрета крупнейших оппозиционных партий. Кобахидзе называет такие планы «повесткой, которая предполагает радикальное изменение содержания нашей демократической системы».



«До сих пор мы оставались в замкнутом круге, в круге поляризации, в круге двухполюсности: с одной стороны была «Грузинская мечта», с другой – радикальная оппозиция, управляемая извне, иностранная агентура. Этот замкнутый круг должен быть разорван. Одним из оснований для этого станет, на наш взгляд, конституционный иск, поданный в Конституционный суд Грузии.



Мы считаем, что эта жалоба полностью обоснована юридически, и, соответственно, полагаем, что ничто не должно помешать достижению цели, которая зовется оздоровлением демократической системы в нашей стране. Пока такие партии остаются в политической системе, наша демократия никогда не сможет полностью оздоровиться. Необходимо убрать радикализм, ненависть и вражду из грузинской политики, и только в этом случае можно построить полностью здоровую, демократическую систему в Грузии», – сказал он.



В октябре «Грузинская мечта» подала иск в КС с требованием признать неконституционной партию третьего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также политические объединения «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».



Основанием для иска в КС послужило заключение парламентской комиссии, сформированной из наиболее резких критиков Саакашвили для изучения его предполагаемых преступлений во власти.



Одновременно контролируемый ГМ парламент принял закон, пожизненно запрещающий политическую деятельность членам партий, объявленных судом неконституционными.



Источник: Новости - Грузия

