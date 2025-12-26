Кобахидзе: Грузия должна наладить отношения с ЕС «всеми способами», но не меняя курс

26.12.2025 12:48





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии «должны всеми возможными способами» попытаться нормализовать отношения с Евросоюзом – однако не путем изменения собственного политического курса, а в ожидании перемен внутри самого ЕС.



По словам премьера, Тбилиси действует «осторожно и со стратегическим терпением», рассчитывая на изменение отношения Брюсселя в ближайший год.

«Думаю, что предстоящий год будет полон перемен, в том числе по части Евросоюза. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Исходя из того, что европейская бюрократия не располагает ресурсами для суверенных действий, основания для оптимизма, вероятно, не такие уж и прочные… Мы должны всеми способами постараться наладить отношения с Евросоюзом», – сказал он в интервью телеканалу «Имеди».



Кобахидзе считает, что сложная экономическая и политическая ситуация внутри ЕС заставит Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси. Он подчеркнул, что Грузия остается ключевым мостом между Центральной Азией и Европой через Черное море, и этот фактор усиливает интерес ЕС к взаимодействию.



«Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логически заключить, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества», – сказал Кобахидзе.



Одновременно премьер выразил мнение, что Евросоюз осознал «шантажа» на Грузию и будет действовать «прагматичнее». На улучшение обстановки, по его словам, повлияет и ожидаемое окончание войны в Украине, которое «успокоит ситуацию в регионе и Европе в целом».



Отношения между Тбилиси и Брюсселем резко ухудшились после принятия в апреле 2024 года закона об иноагентах, который вызвал массовые протесты. Вскоре ЕС приостановил процесс рассмотрения заявки Грузии на членство, заморозил финансовую помощь правительству и прекратил контакты на высшем уровне. Европарламент не признал результаты парламентских выборов 2024 года, на которых победила «Грузинская мечта».



28 ноября Кобахидзе объявил, что вопрос о переговорах по членству в ЕС снимается с повестки до 2028 года, что вновь спровоцировало масштабные протесты.



Источник: Новости - Грузия

