Кобахидзе о задержании Ахалая: «Превенция против возвращения садизма к власти»

26.12.2025 12:53





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал задержание экс-министра обороны Бачо Ахалая «превентивным» шагом, который, по его словам, призван помешать «возвращению садизма к власти» в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».



«Люди, которые в прошлом были уличены в очень тяжких преступлениях, – и вы знаете, что происходило в пенитенциарной системе, – как выясняется из нынешнего расследования, до сих пор думают о совершении новых преступлений. Более того, они думают о возвращении к власти и повторении того, что творили до 2012 года. Одна из наших главных задач – не допустить этого. Это имеет, в том числе, превентивную цель: возвращение этих людей к власти означало бы возвращение садизма во власть», – заявил Кобахидзе.



Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии назвала Ахалая «главным организатором насильственных действий» на протестной акции параллельно муниципальным выборам 4 октября, которые часть оппозиции бойкотировала. Тогда в Тбилиси несколько десятков демонстрантов ворвались во двор президентской резиденции, но их оттеснила полиция.



Бачо Ахалая – бывший высокопоставленный силовик в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Хотя он не присутствовал на митинге, следствие утверждает, что Ахалая руководил всем дистанционно – «через интернет-приложения».



В правящей «Грузинской мечте» расценивают события 4 октября, как попытку госпереворота. Кобахидзе утверждает, что их политические оппоненты «спланировали серьезное преступление» и рассчитывали, что члены правительство «сбегут» из страны.

«Сегодня это вызывает у нас улыбку, но вы прекрасно помните, что до 4 октября люди были довольно взволнованы всем этим, ведь было сделано так много громких заявлений о свержении правительства», – заявил Кобахидзе.



До сих пор Ахалая не предъявили официальные обвинения.



В прошлые месяцы по делу 4 октября арестовали еще 64 человека. В их числе члены оргкомитета акции: оперный певец Паата Бурчуладзе, члены партии Саакашвили Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, представитель «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе.



Источник: Новости - Грузия

