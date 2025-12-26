Структурные единицы Агентства обслуживания МВД не будут работать с 1 по 4 января

«Структурные единицы Агентства обслуживания не будут работать с 1 по 4 января включительно», — говорится в заявлении агентства.



По информации агентства, в эти дни сроки сдачи экзамена на право управления транспортным средством и таможенного оформления транспортных средств переносятся на период с 5 по 9 января.



«Лицам, у которых 30-й день для сдачи первого этапа практического экзамена на получение водительского удостоверения (площадка) приходился на период с 1 по 4 января 2026 года, будет предоставлено только одно право выхода на экзамен в период с 5 по 9 января.



Лицам, у которых сохранены/забронированы государственные номерные знаки транспортных средств и срок хранения/бронирования истекает в указанный период, срок будет продлён до 5 января.



Лицам, у которых последний день таможенного оформления транспортного средства приходится на период с 1 по 4 января 2026 года, штрафные санкции применяться не будут, а последним днём таможенного оформления будет считаться 5 января.



Лица, которым необходимо получить справку (апостиль/легализация) 1, 2 или 3 января 2026 года, смогут получить справку 5 января. В противном случае срок изготовления справок будет исчисляться в соответствии с установленными законом сроками», — говорится в заявлении.





