Супруга экс-главы Минобороны: Бачо Ахалая собирался в эмиграцию в Польшу на заработки

Супруга экс-главы Минобороны Грузии Бачо Ахалая заявила, что ее супруг собирался отправиться в Польшу несколько недель назад, но его не пустили на границе.



Ани Надареишвили сообщила, что ранее они находились в Польше в качестве эмигрантов «чтобы заработать на хлеб» и собирались вернуться в европейскую страну снова. Причину, по которой Ахалая не разрешили пересечь границу, по словам Надареишвили, ему не назвали.



«У нас в банке очень большой долг. Здесь, как вы знаете, нам никто не даст работу, и мы не можем устроиться на работу — его не пустили на границе, возвратили обратно около 3 недель назад. Причину не объяснили.



Они очень хорошо знали обо всех наших передвижениях и о том, кто посещал нас. Мы долгое время находимся под лупой.



То, что Грузия услышала вчера на брифинге, — полный бред», — заявила Надареишвили.



Отметим, бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая был задержан 25 декабря. В СГБ Грузии заявили, что задержание было осуществлено в рамках расследования уголовного дела, связанного с событиями в Тбилиси 4 октября — попытка штурма резиденции президента Грузии.



По данным следствия, Ахалая руководил событиями 4 октября через интернет-приложение и был главным организатором действий.





