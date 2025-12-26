Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ресурсы оппозиционных политических партий обнулены - Кобахидзе


26.12.2025   17:13


Ресурсы оппозиционных политических партий настолько обнулены, что как бы они ни объединялись, это не сможет дать дополнительных ресурсов этим политическим силам, – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос об объединении оппозиции.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, главная задача сегодня - развитие страны.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Ресурсы этих политических партий настолько обнулены, что как бы они ни объединялись, их единство не даст дополнительных ресурсов этим политическим силам. Это их выбор. Наша главная задача - заботиться о развитии страны и об укреплении нашей партии»,- заявил Ираклий Кобахидзе.


