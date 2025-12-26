Ресурсы оппозиционных политических партий обнулены - Кобахидзе

26.12.2025 17:13





Ресурсы оппозиционных политических партий настолько обнулены, что как бы они ни объединялись, это не сможет дать дополнительных ресурсов этим политическим силам, – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос об объединении оппозиции.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, главная задача сегодня - развитие страны.



«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Ресурсы этих политических партий настолько обнулены, что как бы они ни объединялись, их единство не даст дополнительных ресурсов этим политическим силам. Это их выбор. Наша главная задача - заботиться о развитии страны и об укреплении нашей партии»,- заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





