Кобахидзе о задержании Бачо Ахалая - 4 октября была попытка свержения, она провалилась, преступление осталось

26.12.2025 17:16





Если совершено преступление, расследование этого преступления должно быть доведено до конца, и этим сегодня занимается Служба государственной безопасности, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о задержании Бачо Ахалая.



Что касается заявлений членов семьи Ахалая, то, по оценке главы правительства, защита обвиняемого - дело членов семьи и адвокатов.



«Реально мы не можем винить членов семьи и адвокатов, их дело защита обвиняемого, и, естественно, они будут это продолжать. Сложно это комментировать. Главное - если совершено преступление, расследование этого преступления должно дойти до конца, и этим сегодня занимается Служба государственной безопасности», - сказал Ираклий Кобахидзе.



По его словам, необходимо идентифицировать всех виновных, и именно этому был посвящен брифинг в СГБ.



«Давайте подождем следствие. Все хорошо знают, что произошло 4 октября. Была анонсированная попытка свержения. Эта попытка провалилась, преступление осталось преступлением. Все виновные должны быть идентифицированы. Именно с этим был связан вчерашний брифинг в Службе государственной безопасности», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, вчера Служба государственной безопасности задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалая. По информации СГБ, Ахалая являлся главным организатором событий 4 октября в Грузии. В СГБ пояснили, что он руководил событиями посредством интернет-приложений и поддерживал коммуникацию с уже задержанными организаторами. По данным СГБ, 28 сентября с 21:00 и до их задержания состоялся ряд телефонных интернет-коммуникаций посредством интернет-приложений - всего зафиксировано 343 интернет-сессии, в том числе, с Муртазом Зоделава 157 раз, с Паатой Бурчуладзе - 110 раз, с Паатой Манджгаладзе - 29 раз, с Лашей Беридзе - 26 раз, с Ираклием Надирадзе - 21 раз. По информации СГБ, 4 октября последний контакт Муртаза Зоделава с IP-адресом, зарегистрированным на имя Аны Надареишвили, осуществлен за 9 минут до «выступления Пааты Бурчуладзе с призывами к насилию», что дает прочные основания для соответствующих выводов.





