Олимпийский чемпион Варлам Липартелиани избран председателем молодежной организации «Грузинской мечты»

26.12.2025 17:20





Варлам Липартелиани избран председателем молодёжной организации «Грузинской мечты». На съезде делегаты единогласно избрали Варлама Липартелиани председателем молодёжной организации партии.



По информации пресс-службы партии, на посту председателя молодёжной организации Варлам Липартелиани сменил Георгия Чакветадзе, который возглавлял организацию с 2016 года.



По словам Липартелиани, путь к долгосрочному успеху любой политической силы проходит через развитую и ориентированную на рост молодёжную организацию.



«Я приветствую председателя партии, генерального и исполнительного секретарей, членов нашей команды и каждого человека, присутствующего на сегодняшнем съезде. Я также приветствую Политический совет партии и благодарю их за то, что выдвинули мою кандидатуру на пост председателя молодёжной организации «Грузинской мечты». Доверие, которое выразила мне наша команда, вместе с чувством большой ответственности придаёт мне сильную мотивацию. Конечно, я приветствую нашу молодёжную организацию. Молодёжное направление нашей партии – один из главных приоритетов, поскольку путь к долгосрочному успеху любой политической силы проходит через сильную, устойчивую, активную и ориентированную на развитие молодёжную организацию.



Хочу пообещать, что вместе мы реализуем множество интересных проектов, активно будем участвовать в обсуждении вопросов, важных для молодёжи, в формировании и принятии повестки дня. Нам необходимо начать с чистого листа работу по улучшению нашей организации, вернуть огромную энергию и использовать важнейший потенциал каждого молодого человека. Наша цель – привлечь ещё больше молодых людей в «Грузинскую мечту» и дать им возможность проявить свои способности. Мы стремимся и хотим навсегда закрепить в Грузии традицию, когда молодёжь достигает успеха благодаря собственным знаниям, усилиям и сделанному делу. Когда будущие поколения будут иметь стимул и будут уверены, что единственный путь к прогрессу – через труд и талант», – заявил Липартелиани.



По его словам, на правящую силу возложена значительная ответственность за правильное воспитание и развитие будущих поколений.



«Лучшее будущее любой страны и народа зависит от правильного воспитания и развития будущих поколений. В этом отношении мы, как правящая сила, несём большую ответственность. У нас действительно есть ресурсы и возможности, чтобы помогать молодому поколению в учёбе и спортивной деятельности, поддерживать тех, кто интересуется искусством, в поиске своего пути и преодолении трудностей. Мы должны помогать студентам и молодым людям разных профессий развиваться самим и развивать свою родину. Кроме того, наша цель – создать такую среду и участие в политическом процессе, которое позволит молодёжи правильно отдыхать и развлекаться. Всё это является неотъемлемой частью нашей жизни.



Я уверен, что каждый из вас слышал подобные, а иногда и более вдохновляющие слова о том, как может развиваться молодёжная жизнь, как решать существующие вызовы и проблемы», – заявил Варлам Липартелиани.



Съезд молодёжной организации правящей партии прошёл в гостинице «Параграф». В нём приняли участие председатель партии Ираклий Кобахидзе, генеральный секретарь Каха Каладзе, политический секретарь Шалва Папуашвили, региональный секретарь Дмитрий Самхарадзе и члены Политического совета. В качестве почётного гостя на съезде присутствовал также Цотне Иванишвили. На съезде делегаты утвердили пятерых членов правления молодёжной организации – Мариам Григолишвили, Нугзара Шошиашвили, Давида Бодавели, Теклу Тиканашвили и Анри Метревели.





