Сын Иванишвили присутствовал на съезде молодёжной организации ГМ

26.12.2025 17:28





«Я очень рад, что достойный, успешный и мотивированный человек возглавит молодёжную организацию «Грузинской мечты»», – заявил Цотне Иванишвили.



Цотне Иванишвили присутствовал на съезде молодёжной организации «Грузинской мечты» в качестве почётного гостя.



По его словам, образование, трудолюбие и талант должны высоко цениться.



«Прежде всего, хочу поздравить Варлама Липартелиани. Лично мне очень приятно, что такой достойный, успешный и мотивированный человек возглавит молодёжную организацию «Грузинской мечты». В целом, грузины очень талантливы, и я считаю, что среди молодёжи образование, трудолюбие, талант, стремление и желание строить будущее, мотивация должны высоко цениться.



Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы между представителями моего поколения было больше диалога, ведь в здоровой дискуссии, в слушании разных мнений рождается не только истина, но и дружба. Очень важно, чтобы мотивированные молодые люди возглавляли заботу о светлом будущем нашей страны. Я вижу вокруг себя много друзей, молодых людей, сверстников, которые очень мотивированы и много трудятся для своего будущего. Я уверен, что каждый из этих молодых людей очень любит свою Родину. На мой взгляд, за этим всем в некоторой степени стоит и ответственность, потому что если мы не позаботимся о нашей стране, мы не сможем позаботиться и о её светлом будущем», – заявил Цотне Иванишвили и поздравил жителей Грузии с наступающим Рождеством и Новым годом.





