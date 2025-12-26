Кобахидзе повысил главу СГБ на четыре звания за четыре месяца

Вчера, 25 декабря, Ираклий Кобахидзе присвоил главе Службы государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе звание «Капитан государственной безопасности», а сегодня, 26 декабря, — звание «Майор государственной безопасности».



Ранее Мдинарадзе были присвоены звания «Лейтенант» и «Старший лейтенант» 3 сентября и 23 октября соответственно.



В соответствии со статьей 56, статьей 7, пунктом 21 и статьей 8 Закона Грузии «О государственных специальных званиях», главе Службы государственной безопасности Грузии, старшему лейтенанту государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе, будет присвоено следующее дополнительное специальное звание «Капитан государственной безопасности» досрочно, говорится в приказе от 25 декабря.



В соответствии со статьей 56, статьей 7, пунктом 21 и статьей 8 Закона Грузии «О государственных особых званиях» начальнику Службы государственной безопасности Грузии, капитану государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе, будет присвоено следующее высшее особое звание «Майор государственной безопасности» досрочно, говорится в документе, подписанном 26 декабря.



Успеет ли Мдинарадзе дослужиться до генерала до конца текущего года?





