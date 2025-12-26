Суд оставил в заключении Хоштария, задержанную за надпись «русский» на плакате Каладзе

Тбилисский городской суд оставил под стражей основательницу оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, обвиняемую в порче предвыборного баннера мэра столицы Кахи Каладзе.



На сегодняшнем заседании рассматривался вопрос изменения меры пресечения.



Сама Хоштария на него не явилась. Она называет процесс фарсом и отказыется участвовать в разбирательствах. По ее просьбе в суд также не пришел государственный адвокат.



На заседании допросили экспертов. Как сообщила журналистам прокурор Мариам Цулая, они подтвердили, что «баннер был поврежден таким таким химическим составом, что его невозможно восстановить».



Поводом для дела стала акция 14 сентября, когда Хоштария нанесла на предвыборный плакат Каладзе надпись «русский» – в знак солидарности с 23-летней активисткой Меги Диасамидзе, привлеченной к ответственности за аналогичный поступок.



На следующий день Хоштария задержали по обвинению в «повреждении или уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб». Санкция статьи предусматривает штраф или от одного до пяти лет тюрьмы.



Первоначально суд назначил ей залог в размере 5 тыс. лари, однако после отказа его вносить меру пресечения заменили на заключение.



Сторонники Хоштария утверждают, что ее действия не подпадают под уголовный состав. Правозащитные организации называют дело «очередным примером злоупотребления правосудием» и указывают на избирательность расследований: атаки на офисы оппозиции, по их словам, неоднократно оставались без реакции правоохранителей.



В ноябре против Хоштария и еще семи оппозиционных активистов возбудили другое уголовное дело – по статьям о «саботаже» и «содействии враждебной деятельности иностранного государства». Следствие полагает, что оппозиционерка совершила преступление, добивалась введения западных санкций против правительственных чиновников и участвуя в протестах после спорных парламентских выборов осенью 2024 года. По этому делу ей грозит до 15 лет тюрьмы.



