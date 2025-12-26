Зеленский: План из 20 пунктов по прекращению войны в Украине готов на 90%

26.12.2025 18:54





«План из 20 пунктов по завершению войны в Украине готов на 90%», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По словам президента Украины, он может уже на этой неделе встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что в ходе визита украинской делегации в Соединённые Штаты будет обсуждён широкий круг вопросов.



«Наша задача – чтобы всё было готово на 100%. Это нелегко, и никто не говорит, что это будет на 100% сразу, но всё же с каждой встречей, с каждым разговором мы должны достигать желаемого результата. Мы будем рассматривать конкретные документы. Гарантии безопасности – в этом блоке несколько документов, и желательно найти путь для обсуждения каждого из них. Затем – экономическое соглашение: на этом этапе там есть основные изменения, хотя будет несколько соглашений. Сейчас я не могу сказать, будет ли что-то доведено до конца. Эта встреча специально для того, чтобы максимально завершить все эти вопросы», – заявил Владимир Зеленский.







