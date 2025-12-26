Кобахидзе вручил государственные награды представителям Сил обороны

26.12.2025 20:36





На основании совместного представления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили президент Михаил Кавелашвили вручил государственные награды представителям Сил обороны.



Ираклий Кобахидзе поздравил военнослужащих с награждением орденами Чести и медалями Чести и поблагодарил их за вклад в укрепление обороноспособности Грузии.



«Сегодня здесь присутствуют командиры и лидеры нашей армии, ветераны войны 2008 года, бойцы, закалённые в международных миссиях, которые, рискуя собственной жизнью, защищали Грузию и сегодня уже с командных позиций строят современную грузинскую армию. Следует отметить фундаментальные результаты, достигнутые именно под вашим руководством. В Генеральном штабе внедрены современные доктрины управления, соответствующие стандартам НАТО, и эффективные механизмы управления кризисными ситуациями. Успешно реализуется историческая реформа срочной военной службы. Новые 6- и 8-месячные программы боевой подготовки уже стали реальностью, что формирует сильный и профессиональный резерв. Сформирована новая, прозрачная и эффективная система рекрутирования и призыва, что повысило престиж военной службы среди молодёжи. Сегодня наши юнкеры получают образование европейского уровня, а школа младших офицеров и резервные программы обеспечивают интеллектуальное будущее армии. В Грузии действует совершенно новая система образования сержантского состава, что напрямую отражается на боевом духе каждого солдата. Вы прошли через войну и лучше всех знаете цену мира. Именно этот опыт, вместе с патриотизмом и профессионализмом, делает вас самыми надёжными и прочными гарантиями безопасности Грузии. Строительство современной и сильной грузинской армии означает строительство мира. Ваша преданность Родине и достойная служба являются лучшим примером для каждого гражданина. Благодарю вас за службу, поздравляю с заслуженными наградами и с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю, чтобы 2026 год принёс победы, мир и прогресс каждому из вас и всей Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.



Церемония награждения состоялась в президентском дворце Грузии. Представителей Сил обороны с получением государственных наград поздравили председатель парламента Шалва Папуашвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили. После церемонии президент устроил торжественный приём для награждённых представителей Сил обороны.





