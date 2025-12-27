|
|
|
В Тбилисском городском суде проходит закрыты судебный процесс по делу Бачо Ахалая
27.12.2025 14:58
В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая.
На сегодняшнем заседании будет принято решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.
На процессе присутствует и сам обвиняемый Бачо Ахалая.
По ходатайству прокуратуры, из зала заседаний была удалена супруга Бачо Ахалая – Ани Надареишвили, так как, по словам прокурора Важи Тодуа, по указанному делу она проходит как свидетель.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство о полном закрытии процесса.
Напомним, что в связи с событиями 4 октября в Тбилиси Бачо Ахалая было предъявлено обвинение по статье 225-й, часть Первая – организация и руководство групповым насилием, за что в качестве наказания предусмотрено до 9 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна