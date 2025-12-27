В Тбилисском городском суде проходит закрыты судебный процесс по делу Бачо Ахалая

Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
27.12.2025   14:58


В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая.

На сегодняшнем заседании будет принято решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

На процессе присутствует и сам обвиняемый Бачо Ахалая.

По ходатайству прокуратуры, из зала заседаний была удалена супруга Бачо Ахалая – Ани Надареишвили, так как, по словам прокурора Важи Тодуа, по указанному делу она проходит как свидетель.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство о полном закрытии процесса.

Напомним, что в связи с событиями 4 октября в Тбилиси Бачо Ахалая было предъявлено обвинение по статье 225-й, часть Первая – организация и руководство групповым насилием, за что в качестве наказания предусмотрено до 9 лет лишения свободы.


