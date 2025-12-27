В Тбилисском городском суде проходит закрыты судебный процесс по делу Бачо Ахалая

27.12.2025 14:58





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая.



На сегодняшнем заседании будет принято решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.



На процессе присутствует и сам обвиняемый Бачо Ахалая.



По ходатайству прокуратуры, из зала заседаний была удалена супруга Бачо Ахалая – Ани Надареишвили, так как, по словам прокурора Важи Тодуа, по указанному делу она проходит как свидетель.



В настоящее время суд рассматривает ходатайство о полном закрытии процесса.



Напомним, что в связи с событиями 4 октября в Тбилиси Бачо Ахалая было предъявлено обвинение по статье 225-й, часть Первая – организация и руководство групповым насилием, за что в качестве наказания предусмотрено до 9 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





