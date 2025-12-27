В Грузии продлена социальная помощь гражданам Украины

27.12.2025 15:01





Указом правительства Грузии, в рамках мероприятий по социально-экономической поддержке, выдача пособий в размере 300 лари на семью и 45 лари на человека гражданам Украины и лицам, имеющим постоянный вид на жительство в Украине, въехавшим в Грузию в связи с военными действиями в Украине, продлена до 1 апреля 2026 года.



Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.



Согласно указу, финансирование, на основании списков, предоставленных ЮЛПП – Агентство беженцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования, осуществляет Агентство социального обслуживания.



Вместе с тем, со следующего месяца 45 лари, предусмотренные для обеспечения условий к существованию, не будут выдаваться лицам, получившим право на получение указанного пособия в соответствии с законом Грузии «О международной защите" и/или покинувшим территорию Грузии. Также со следующего месяца будет прекращено финансирование в размере 300 лари для семей, если все члены семьи покинут территорию Грузии.



Указ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.





