Медицинское обслуживание граждан Украины продлено до 1 апреля 2026 года

27.12.2025 15:07





Решением правительства Грузии граждане Украины, въехавшие в Грузию в связи с боевыми действиями в Украине и постоянно проживающие в Грузии, будут получать медицинское обслуживание до 1 апреля 2026 года.



Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Случаи, когда лицо пересекло государственную границу Грузии и вернулось не позднее чем через три дня, также будут считаться постоянным проживанием в Грузии.



Обеспечение соответствующих медицинских услуг будет осуществляться Министерством по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Для граждан Украины в рамках государственных программ здравоохранения предоставляются следующие медицинские услуги: иммунизация, лечение туберкулеза и ВИЧ-инфекции, СПИДа, включая предоставление специфических лекарственных средств; Охрана здоровья матери и ребенка, включая дородовое наблюдение и скрининг новорожденных; психическое здоровье; лечение диабета, включая предоставление медикаментов; диализ; лечение пациентов с редкими заболеваниями и пациентов, нуждающихся в постоянном заместительном лечении; консультационные услуги – неотложная медицинская помощь, включая роды, экстренную вакцинацию.





