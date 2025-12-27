Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Медицинское обслуживание граждан Украины продлено до 1 апреля 2026 года


27.12.2025   15:07


Решением правительства Грузии граждане Украины, въехавшие в Грузию в связи с боевыми действиями в Украине и постоянно проживающие в Грузии, будут получать медицинское обслуживание до 1 апреля 2026 года.

Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Случаи, когда лицо пересекло государственную границу Грузии и вернулось не позднее чем через три дня, также будут считаться постоянным проживанием в Грузии.

Обеспечение соответствующих медицинских услуг будет осуществляться Министерством по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Для граждан Украины в рамках государственных программ здравоохранения предоставляются следующие медицинские услуги: иммунизация, лечение туберкулеза и ВИЧ-инфекции, СПИДа, включая предоставление специфических лекарственных средств; Охрана здоровья матери и ребенка, включая дородовое наблюдение и скрининг новорожденных; психическое здоровье; лечение диабета, включая предоставление медикаментов; диализ; лечение пациентов с редкими заболеваниями и пациентов, нуждающихся в постоянном заместительном лечении; консультационные услуги – неотложная медицинская помощь, включая роды, экстренную вакцинацию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна