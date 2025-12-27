Кобахидзе: Мы постараемся сделать все возможное для развития футбола

«Мы постараемся сделать все возможное для развития футбола, в этом направлении планируются серьезные инвестиции», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на церемонии награждения в Федерации футбола Грузии.



Как отметил Кобахидзе, дети проявляют большой интерес к занятию футболом, но зачастую инфраструктура не даёт им такой возможности.



«Начинается строительство 30 технических стадионов, 23 из которых будут завершены в следующем году, а также будут построены полноценные стадионы в 8 городах, что, с одной стороны, будет способствовать развитию детского футбола, а с другой — нашему национальному чемпионату. Мы не будем пренебрегать этим аспектом, мы приложим максимум усилий для развития футбола. У детей есть огромный интерес к футболу, и зачастую инфраструктура не может всего этого обеспечить», — сказал Ираклий Кобахидзе.







