Сегодня во Флориде состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

28.12.2025 11:26





Встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоится в 20:00 по киевскому времени (22:00 по тбилисскому времени), сообщают украинские СМИ со ссылкой на Белый дом.



Согласно расписанию Белого дома, президент США примет участие в двусторонней встрече с украинским коллегой в 13:00 по местному времени.



Встреча президентов состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.



По данным украинских СМИ, делегация страны уже находится в США. По информации Владимира Зеленского, в состав делегации входят: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.





