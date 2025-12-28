Премьер Грузии: мы можем задуматься об антимонопольном законодательстве

28.12.2025 22:32





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти могут задуматься о задействовании антимонопольного законодательства.



Правительство, отметил он, постарается максимально снизить цены на продукты, поскольку это — одна из главных задач: высокие цены беспокоят грузинское общество.



Кобахидзе заявил, что есть подозрения, что, возможно, власти имеют дело с «картельным сговором».



«Цена от границы с Грузией до прилавков очень высока. В среднем этот ценник составляет 86%. Он формируется в дистрибьюторских компаниях, а затем уже на сетевых рынках.



Мы изучили этот вопрос, мы сделали общую оценку, теперь нам нужно перейти к конкретному рабочему процессу. Мы постараемся максимально снизить цены на продукты.



Это одна из главных задач для нас, потому что высокие цены беспокоят наше общество. Это непростой вопрос.



Речь идет о частном секторе, бизнесе, который в настоящее время свободно формирует цены на товары. Есть некоторые сомнения относительно того, что мы имеем дело с картельными сговорами, и здесь мы можем подумать о принятии антимонопольного законодательства, или следственные органы могут заинтересоваться, есть ли где-то признаки конкретного уголовного преступления», — заявил премьер.





