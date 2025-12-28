Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии считает, что приостановка безвиза в качестве инструмента шанажа потеряла силу


28.12.2025   22:34


Думаю, европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и они не примут такого решения, которым в конечном итоге раздосадуют грузинский народ,- заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью «Имедис квира», отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с ЕС.

По его словам, недоброжелатели Грузии оставляют этот рычаг шантажа, чтобы сохранять постоянное напряжение в нашей стране.

При этом, по словам Кобахидзе, «этот инструмент шантажа потерял свою силу».

«Я не думаю, что здесь позиции недоброжелателей нашей страны сильны. Реально они хорошо видят, что, используя эту тему, невозможно изменить власть извне, путем искусственного вмешательства. Этим не смогут устроить революцию, шестая попытка также будет неудачной. Однако они все-таки оставляют этот рычаг шантажа, чтобы сохранять постоянное напряжение в нашей стране. Это абсолютно искусственный процесс, однако, исходя из того, что этот инструмент шантажа потерял свою силу, думаю, что европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и они не примут такого решения, которым в конечном итоге раздосадуют грузинский народ», - заявил премьер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна