Премьер Грузии считает, что приостановка безвиза в качестве инструмента шанажа потеряла силу

28.12.2025 22:34





Думаю, европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и они не примут такого решения, которым в конечном итоге раздосадуют грузинский народ,- заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью «Имедис квира», отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с ЕС.



По его словам, недоброжелатели Грузии оставляют этот рычаг шантажа, чтобы сохранять постоянное напряжение в нашей стране.



При этом, по словам Кобахидзе, «этот инструмент шантажа потерял свою силу».



«Я не думаю, что здесь позиции недоброжелателей нашей страны сильны. Реально они хорошо видят, что, используя эту тему, невозможно изменить власть извне, путем искусственного вмешательства. Этим не смогут устроить революцию, шестая попытка также будет неудачной. Однако они все-таки оставляют этот рычаг шантажа, чтобы сохранять постоянное напряжение в нашей стране. Это абсолютно искусственный процесс, однако, исходя из того, что этот инструмент шантажа потерял свою силу, думаю, что европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и они не примут такого решения, которым в конечном итоге раздосадуют грузинский народ», - заявил премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





