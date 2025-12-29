Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии в США приняла участие в рождественских торжествах в Госдепартаменте


29.12.2025   11:17


«Посол Грузии Тамар Талиашвили по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио приняла участие в мероприятии, посвящённом празднованию Рождества, которое состоялось в Государственном департаменте США», — говорится в информации, распространённой посольством Грузии в США.

«Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио приняла участие в мероприятии по случаю празднования Рождества в Государственном департаменте», — отмечается в сообщении посольства Грузии в США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна