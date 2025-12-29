Посол Грузии в США приняла участие в рождественских торжествах в Госдепартаменте

«Посол Грузии Тамар Талиашвили по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио приняла участие в мероприятии, посвящённом празднованию Рождества, которое состоялось в Государственном департаменте США», — говорится в информации, распространённой посольством Грузии в США.



