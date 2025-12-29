Омбудсмен Грузии оценивает свою деятельность как объективную

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявил, что он бы с легкостью мог стать «звездой» одной конкретной политической группы или нескольких оппозиционных партий, как и НПО — тогда он во всем бы повторял их оценки, или даже усиливал бы их, но это не входит в функции народного защитника.



Иоселиани подчеркнул, что государственный защитник не является защитником какой-либо конкретной группы или распространителем ее нарратива.



Он отметил, что грузинская общественность видит, какую политику проводит народный защитник — не защищает конкретную группу, не повторяет нарративы, дает строгие оценки, когда видит, что против митингующих применяется чрезмерная сила и в то же время оценивает случаи, когда сами протестующие порой выходят за рамки права на мирные собрания и выражение мнений.



«Поэтому мои позиции зачастую максимально неприемлемы для обеих сторон. <…> Объективные оценки народного защитника важны, прежде всего, для нашего общества, а также для международных партнеров, которые ценят, что народный защитник не влияет на нарратив какой-либо политической партии или группы влияния», — заявил Иоселиани.



Говоря о событиях 4 октября — попытке штурма резиденции президента Грузии — он отметил, что был готов дать показания об общении с Паатой Манджгаладзе, одним из фигурантов дела, но тогда ему не предоставили такой возможности.



Иоселиани рассказал, что, когда он увидел людей, прорывающихся в президентский дворец, он «позвонил Паате <Манджгаладзе>, потому что очень хорошо понимал, какие серьезные правовые последствия это может иметь».



«Я сказал ему, что действия и призывы, с которыми организаторы обращались к протестующим, были абсолютно неприемлемы и этот процесс должен быть остановлен. Паата согласился со мной, сказал, что полностью разделяет мою позицию и такого на самом деле произойти не могло. По его словам, он сделал все, что мог, чтобы остановить этот процесс.



Это то обстоятельство, о котором я собирался сказать в суде, и я готов к этому сегодня. Если суд сочтет, что этот эпизод моего общения с Паатой Манджгаладзе важен для дела, я готов дать соответствующие показания», — заявил Иоселиани.



