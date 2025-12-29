Действующий тариф на природный газ будет действовать еще в течение одного года

29.12.2025 14:19





По заявлению председателя Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Давида Нармания, тариф на потребление природного газа останется прежним.



По его словам, нынешний тариф будет действовать еще в течение одного года.



«Тариф на природный газ остаются прежними, так как здесь были сделаны лишь небольшие корректировки по цене поставляемого газа и осуществленных инвестиций. Соответственно, тариф на потребление природного газа остается без изменений. В течение одного года», - заявил Нармания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





