Действующий тариф на природный газ будет действовать еще в течение одного года


29.12.2025   14:19


По заявлению председателя Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Давида Нармания, тариф на потребление природного газа останется прежним.

По его словам, нынешний тариф будет действовать еще в течение одного года.

«Тариф на природный газ остаются прежними, так как здесь были сделаны лишь небольшие корректировки по цене поставляемого газа и осуществленных инвестиций. Соответственно, тариф на потребление природного газа остается без изменений. В течение одного года», - заявил Нармания.


