Спикер парламента назвал «омерзительной пропагандой» расследование ВВС о химоружии


29.12.2025   14:28


Это было мерзкое нападение на грузинское государство, которое было сварено в Европе и осуществлено при помощи грузинских радикалов. Со стороны премьер-министра понятно прозвучало, что, если у любой релевантной международной институции есть вопросы, пусть приезжают, посмотрят, почему они не приезжают, что им мешает добраться? В конце концов, мы им купим билеты для того, чтобы они приехали, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, имела место «омерзительная пропаганда».

«Единственное, что можно предположить, это последний волосок, за который пытается ухватиться и удержаться радикальная оппозиция для выполнения плана своих европейских заказчиков. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что нам показало это дело – это абсолютно омерзительная пропаганда, то, что мы видели, напрямую выстроенная, согласованная, оркестрированная, где BBC играла свою роль, Европарламент - свою, свои роли были у европейских политиков и грузинских радикалов. Это было абсолютно оркестрированное нападение на грузинское государство, осуществленное руками BBC, Европарламента, грузинских радикалов и их СМИ», - заявил Папуашвили.

По его оценке, следствие, проведенное по указанному вопросу, было абсолютно прозрачным, и были даны ответы на все детали.

«Самое главное, сказано: есть еще какие-то вопросы к нам? Мы готовы показать любой релевантной международной институции эти материалы, пусть приезжают эти международные институции, если у них есть вопросы, почему не едут?

Это сценарий, поставленный извне. Поэтому дознаваться они начали спустя год, «кто был отравлен, у кого в тот день были головные боли и высокое давление». Почему они начали всё это? Все это было сварено за границей. Получили задание, что поднять шумиху надо сейчас», - заявил спикер грузинского парламента.


