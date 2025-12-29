Папуашвили: С таким Брюсселем мы не сможем найти общий язык

Когда мы говорим о Брюсселе, сложно искать справедливость, логику и разумность. Брюссель давно вышел за рамки разумных решений. Это видно как в отношении Грузии, так и Украины. Принятые ими решения уже давно лишены справедливости, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, «власти Брюсселя должны смениться, так как они отошли от интересов европейского народа и действуют по иным политическим заказам и повестке дня».



«Мы не променяем суверенитет ни на один политический шантаж. Грузинский народ убедился, что за принятыми ими решениями не стоят справедливость и объективные критерии, а лишь вредные политические цели. Это печальный результат, до которого дошла репутация Евросоюза и Брюсселя в глазах грузинского народа, из-за невнятной дипломатии и бюрократии.



Введение визового режима для владельцев дипломатических паспортов, было нарушением договора, заключенного между Грузией и Евросоюзом в 2010 году, что сделало Евросоюз нарушителем международного права. Что сменить власть в Грузии, они пошли на нарушение международного права.



Власти Брюсселя должны смениться, так как они отошли от интересов европейского народа и действуют по иным политическим заказам и повестке дня. С такой бюрократией мы никогда не сможем найти общий язык. Эта бюрократия привела Евросоюз к цивилизационной пропасти, что мы можем найти общего? Если бы мы поверили Брюсселю, то сейчас бы занимались расчисткой от руин - если бы мы пошли на эскалацию, если бы ввели санкции против России, чего Еврокомиссия требовала от Грузии, закрыли бы небо и вошли в спираль противостояния с Россией, нам бы не удалось избежать военного конфликта и разрушения нашей страны.



Евросоюз, созданный как проект мира, сегодня прямо говорит о войне, готовится и настраивается на войну, а, кто настраивается на войну, всегда ее получает, это и есть логика эскалации.



С таким Брюсселем мы не сможем найти общий язык, поэтому главный путь, это смена руководства в Брюсселе. Мы видим страны, где к власти приходят патриотические силы, носители подлинные европейских ценностей, и как только эта тенденция достигнет брюссельской бюрократии, в тот же момент станет возможным и окончательное урегулирование наших взаимоотношений», - заявил Папуашвили.





