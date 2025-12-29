Папуашвили: Парцхаладзе имеет российское гражданство, что осложняет процесс экстрадиции

Важно, чтобы все обвиняемые были задержаны. Несколько человек скрываются в разных местах – кто в Европе, кто в России. Насколько я знаю в отношении Парцхаладзе (прим. бывший главный прокурор Грузии), гражданство Грузии для него утеряно, он имеет российское гражданство, что осложняет процесс экстрадиции,- указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, заказное убийство в центре Тбилиси было очень тяжелым случаем.



«Хочу выразить благодарность правоохранительным органам, которые провели очень детальную работу, это полностью был сложный следственный процесс. Мы видели, что были вовлечены разные люди, в том числе было подтверждено, что организатор убийства находится за рубежом. Преступники пытались покрывать друг друга. Мы видели, что исполнители, которые были арестованы, не давали показания. В конечном счете, следствие расшифровало всю картину. Мы видели, кто был организатором, исполнителем, что стало мотивом. Благодарю правоохранительные органы. Сейчас важно, чтобы все обвиняемые были задержаны. Несколько человек скрываются в разных местах – кто в Европе, кто в России. Насколько я знаю в отношении Пирцхаладзе, гражданство Грузии для него утеряно, он имеет российское гражданство, что осложняет процесс экстрадиции. Важно, чтобы все преступники были привлечены к ответственности»,- отметил Папуашвили.



Напомним, что, по информации МВД Грузии, бывшему главному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе будет предъявлено обвинение по делу об убийстве Левана Джангвеладзе.





