Деканоидзе: Дело против Парцхаладзе было возбуждено только по требованию «воров в законе»

29.12.2025 15:50





Почему до сих пор Парцхаладзе (прим. бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе) не был объявлен в розыск?,- об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты») вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».



»Иванишвили – человек с криминальным менталитетом.



Стиль его бандитского правления является криминальным. Он вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».



Почему до сих пор Парцхаладзе не был объявлен в розыск?



Дело против него было возбуждено только по требованию «воров в законе». Именно это я и говорила», - пишет Деканоидзе.



Напомним, что экс-генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе, являющийся в настоящее время гражданином России, был объявлен прокуратурой заказчиком убийства Левана Джангвеладзе, брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе.





