|
|
|
Деканоидзе: Дело против Парцхаладзе было возбуждено только по требованию «воров в законе»
29.12.2025 15:50
Почему до сих пор Парцхаладзе (прим. бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе) не был объявлен в розыск?,- об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.
По ее словам, Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты») вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».
»Иванишвили – человек с криминальным менталитетом.
Стиль его бандитского правления является криминальным. Он вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».
Почему до сих пор Парцхаладзе не был объявлен в розыск?
Дело против него было возбуждено только по требованию «воров в законе». Именно это я и говорила», - пишет Деканоидзе.
Напомним, что экс-генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе, являющийся в настоящее время гражданином России, был объявлен прокуратурой заказчиком убийства Левана Джангвеладзе, брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна