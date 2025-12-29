Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Деканоидзе: Дело против Парцхаладзе было возбуждено только по требованию «воров в законе»


29.12.2025   15:50


Почему до сих пор Парцхаладзе (прим. бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе) не был объявлен в розыск?,- об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.

По ее словам, Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты») вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».

»Иванишвили – человек с криминальным менталитетом.

Стиль его бандитского правления является криминальным. Он вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе».

Почему до сих пор Парцхаладзе не был объявлен в розыск?

Дело против него было возбуждено только по требованию «воров в законе». Именно это я и говорила», - пишет Деканоидзе.

Напомним, что экс-генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе, являющийся в настоящее время гражданином России, был объявлен прокуратурой заказчиком убийства Левана Джангвеладзе, брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна