ЕНД: Отара Парцхаладзе решительно защищала «Грузинская мечта», но в итоге сказали, что он убийца

29.12.2025 16:02





«Это ещё одна катастрофа для "Грузинской мечты"», — так оценивает член партии «Единое национальное движение» Лаша Парулава предъявление обвинений бывшему главному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе.



«На протяжении многих лет Отар Парцхаладзе был главной опорой и влиятельной фигурой Бидзины Иванишвили. Когда США ввели против него санкции, Натия Турнава и Национальный банк встали на его защиту. »Грузинская мечта» решительно защищала Отара Парцхаладзе, но в итоге нам сказали, что Парцхаладзе оказался убийцей. Это и разоблачает политику "Грузинской мечты": да, рядом с ними находятся убийцы и коррумпированные люди, а их политическая группа находится на самом дне», — заявил Парулава.



Ранее Министерство внутренних дел назвало организатором убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





