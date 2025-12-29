Валерий Залужный планирует уйти в отставку с поста посла в Великобритании

29.12.2025 17:39





«Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, планирует покинуть свой пост в начале января», – сообщает украинская пресса.



Как сообщает медиа, Залужный несколько недель назад во время визита в Киев сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о желании уйти с должности. По информации источников, Залужный и Зеленский обсуждали его перевод на различные должности, начиная от должности премьер-министра и заканчивая руководителем Администрации президента, однако Залужный не проявил интереса к этим вариантам. Другие источники отмечают, что Залужный рассматривал возможность стать послом в США или главнокомандующим ВС Украины, однако пока никаких решений по этому вопросу не принято, и разговоров о замене посла в США в данный момент не ведется.



«Скорее всего, Залужный хочет вернуться в Киев. Его решение, если не произойдет ничего необычного, оно может быть объявлено 4–5 января», – заявил один из источников.



Напомним, Валерий Залужный был освобожден от должности главнокомандующего ВС Украины 8 февраля 2024 года, а три месяца спустя, 9 мая, был назначен послом Украины в Великобританию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





