Зеленский прокомментировал позицию США по репарациям от РФ

29.12.2025 17:40





Президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию США по поводу получения Украиной средств от России за нанесенный ущерб, а также подчеркнул, что ключевым моментом является именно финансовая компенсация для восстановления государства. Об этом он сказал в онлайн-обсуждении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".



Зеленского попросили прокомментировать вопрос о том, какова позиция американского президента Дональда Трампа по репарациям от РФ Украине.



В частности, Зеленскому напомнили, что во время совместной с украинским президентом пресс-конференции он отметил, что глава Кремля Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины, а также – будет помогать в восстановлении.



"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями. Потому что, я думаю, что им не очень нравится слово репарации, скажу честно", – ответил украинский президент.





Зеленский подчеркнул, что Украине важно получить деньги, чтобы восстановить государство. Он напомнил, что этот вопрос недавно был решен с европейцами.



Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.



В выводах саммита указано, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".





