|
|
|
Зеленский рассказал о содержании экономического документа с США
29.12.2025 17:42
Президент Владимир Зеленский рассказал об экономическом документе по послевоенному восстановлению и развитию Украины, разработанном совместно с США. Об этом он сказал в онлайн-общении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".
Говоря о темах обсуждений с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский упомянул о Prosperity Package, то есть пакете поддержки Украины по восстановлению после окончания войны.
"Такой экономический пакет. И это мероприятие американского бизнеса. Это специальные условия для развития и восстановления Украины. И это разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки", – сказал он.
По словам Зеленского, президент Соединенных Штатов это подтвердил.
Он также выразил надежду на участие "коалиции решительных" в восстановлении.
Президент Владимир Зеленский ранее раскрыл, что в рамках "мирного плана" обсуждают большой блок по восстановлению Украины, где речь идет о привлечении 700-800 млрд долларов.
Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна