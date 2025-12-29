Зеленский рассказал о содержании экономического документа с США

Президент Владимир Зеленский рассказал об экономическом документе по послевоенному восстановлению и развитию Украины, разработанном совместно с США. Об этом он сказал в онлайн-общении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".



Говоря о темах обсуждений с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский упомянул о Prosperity Package, то есть пакете поддержки Украины по восстановлению после окончания войны.



"Такой экономический пакет. И это мероприятие американского бизнеса. Это специальные условия для развития и восстановления Украины. И это разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки", – сказал он.



По словам Зеленского, президент Соединенных Штатов это подтвердил.



Он также выразил надежду на участие "коалиции решительных" в восстановлении.



Президент Владимир Зеленский ранее раскрыл, что в рамках "мирного плана" обсуждают большой блок по восстановлению Украины, где речь идет о привлечении 700-800 млрд долларов.



Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.





