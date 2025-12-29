Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В новогоднюю ночь на Руставели пройдет акция протеста


29.12.2025   18:13


В новогоднюю ночь на Руставели пройдет акция протеста.

Митинг начнется в 23:00. Организаторы говорят, что будет концерт и другие мероприятия. Также призывают взять с собой горячую еду, напитки и сладости.

Цитата. «Уже год как проспект Руставели стал очагом протеста. Здесь мы встретим новый год вместе, ибо мы уже тут 400 дней и будем, пока нужно. Потому что не можем по-другому, и наши дети не простят, если мы сдадимся.

Новогодняя программа начнется в 23:00 у здания Первой школы. Мы прочтем письма узников совести, а также посмотрим на концерт и проекты артистов, которые против режима», — сказано в анонсе.


